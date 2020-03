Diese Hilfen gibt es für Unternehmen und Selbstständige

Bildrechte: dpa

Kleine Kredite für in Not geratene Unternehmer sollen es richten: Die gibt es von der staatlichen Förderbank KfW und die hat dafür nach offiziellen Angaben knapp 460 Milliarden Euro zur Verfügung. Auch landeseigene Förderbanken geben solche Liquiditätskredite aus. Dazu werden aktuell die Hürden gesenkt, um auf solche Hilfen schneller zugreifen zu können. Für kleine Unternehmen, für Handwerker und Geschäfte in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen reichen solche Darlehen aktuell aber nicht aus. Schließlich müssen die irgendwann zurückgezahlt werden. Manuela Glühmann sagte: "Momentan ist es halt leider so, dass es alles Unterstützungsmaßnahmen auf Kreditebene sind. Wir hoffen für Thüringen auf einen Fond mit einem Zuschussprogramm ohne Rückzahlungsmodalitäten." Auch René Gläser setzt sich für einen Hilfsfond ein, der "Zahlungen und Zuschüsse gewährt." Diese Forderung teilt auch Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU). Er sagte dem MDR, Steuerstundungen oder Kredite reichten nicht. Das, was jetzt an Liquidität fehle, hole man in den seltensten Fällen wieder rein. Es müsse echt Geld gezahlt werden.