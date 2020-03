Tipps: So könnt ihr eure Kinder zuhause beschäftigen

Viele öffentlich-rechtliche Rundfunk-Anstalten haben "Lernplattformen" im Internet angelegt. MDR Wissen präsentiert ab sofort jeden Tag um 11:00 Uhr die MDR Wissen Schulstunde: Auf Youtube und Facebook mit Prof. Dr. Martin Lindner. Er ist zuständig für die Ausbildung von Biolehrerinnen und -lehrern an der Martin-Luther-Universität in Halle, weiß aber mehr als nur Biologie, auch um Mathe, Politik oder Geschichte wird es in seiner "Schulstunde" gehen.