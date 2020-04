Corona-Einschränkungen über Ostern: Was ist noch erlaubt, was ist verboten?

Diese Frage hat uns Hörer Raik gestellt: Er wohnt in Leipzig, seine Tochter in Gera und die würde er über Ostern gern besuchen. Schnelle Antwort vom Experten: Solange der Vater die Wohnung der Mutter und des Kindes aufsucht, ist so ein Besuch in Ordnung. Von uns wollten noch zahlreiche andere Hörer wissen, wie der Umgang mit Kindern geregelt ist, die beim Ex-Partner wohnen. Daher gibt es eine ausführliche Antwort vom Anwalt: Grundsätzlich müssten hier immer zwei Fragen geklärt werden: Geht es dabei erstens um einen der "triftigen" Gründe, in denen man die Wohnung verlassen darf? Und darf man zweitens in das jeweils andere Bundesland einreisen? Dafür muss man in den Verordnungen nachlesen: In Sachsen etwa dürfen Väter und Mütter die Wohnung verlassen, um das Umgangsrecht mit ihren Kindern wahrzunehmen. Und entsprechend dürften auch andere Eltern aus anderen Bundesländern in den Freistaat dafür fahren.