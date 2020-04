Osterkino zu Hause: So bringt man aktuelle Filme auf den Fernseher

Matt Damon und Christian Bale in dem Film 'Le Mans 66' (FSK 12). Bildrechte: Twentieth Century Fox

Wer zu Hause mit einer Playstation 4 (oder Pro) oder einer Xbox One (oder X) zockt, kann mit den Spielkonsolen auch Filme oder Serien leihen und auf dem Fernseher ansehen. Die Kino-Angebote sind oft etwas in den Spiele-Stores auf den Konsolen versteckt. Microsoft nennt sie für die Xbox One "Movies and TV", bei Sony heißt das Angebot "PlayStation Video". Für aktuelle Filme wie "Joker", "Das perfekte Geheimnis", "Le Mans 66 – Gegen jede Chance" oder "Die Eiskönigin II" werden in SD-Auflösung rund vier Euro und in HD fünf Euro fällig. Manche Filme, die erst vor wenigen Wochen noch in den Kinos liefen, gibt es nur in der Kaufversion ab 17 Euro aufwärts.