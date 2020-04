Schutzmasken selbst machen - das kann jeder!

Die selbstgenähten Masken sind in der Basisvariante aber nicht für alle geeignet. Brillenträger stoßen schnell auf das Problem, dass die Maske, dafür sorgt, dass die Brille beschlägt, wenn sie oben nicht richtig sitzt. Diese Bastelbloggerin hat einen einfachen Trick: Sie nimmt das Metallstück aus einem Heftstreifen, um den Stoff oben an der Nase in Form zu halten.