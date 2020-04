Ansturm auf Klopapier-Kuchen eines Bäckers aus Sachsen-Anhalt

Auf ein Produkt gab es in den ersten Tagen der Corona-Krise einen regelrechten Ansturm: Auf Klopapier. Das war dann in vielen Supermärkten und Drogerien über Tage ausverkauft und auch jetzt sind die Regale manchmal leer. Auch wenn Hersteller, Politiker und Marktbetreiber immer wieder versicherten: Der Nachschub ist gesichert, niemand muss hamstern. So richtig schlüssig erklären kann auch bis jetzt niemand, warum Menschen ausgerechnet Klopapier horten könnten.