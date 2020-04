Homeoffice wegen Corona: Wie bekommt man die Mehrkosten wieder rein?

Lehrer und Steuerberater, Mitarbeiter von Behörden und Banken, Kundenbetreuer, Assistenten, Programmierer und viele andere Angestellte und Selbstständige: Wer seine Arbeit mit Computer, Internet und Telefon schafft, macht das derzeit sehr oft von zu Hause aus. Viele freiwillig, in Absprache mit dem Arbeitgeber, manche auf Anordnung - so soll die Ausbreitung des Coronavirus so gut wie möglich verlangsamt werden.