Corona: Diese Hilfen gibt es, wenn das Geld knapp wird

Firmen und Geschäfte schließen, Schulen und Kitas sind schon zu: Für viele Menschen mit wenig Geld ist das eine harte Herausforderung. Mütter und Väter müssen die Doppelbelastung aus Job und Kinderbetreuung allein stemmen. In manchen Familien ist schon jetzt ein wichtiger Teil der Einnahmen weggebrochen. Viele wissen nicht, wie sie in den nächsten Wochen die Miete bezahlen sollen. Wir haben zusammengetragen, was es jetzt schon konkret an Hilfen gibt und was bald kommen soll.