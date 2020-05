Clevere Firmenchefs aus Mitteldeutschland: Wie sie Arbeitsplätze während der Corona-Krise sichern!

Corona hat einen großen Einfluss auf unser Kaufverhalten. Das Nudel- und Toilettenpapiergeschäft etwa boomt plötzlich. Alles, was zum Infektionsschutz nötig ist, wird in kürzester Zeit und in großen Mengen gebraucht. Das bietet eine Chance für Unternehmen in Mitteldeutschland. Durch Umstellung der Produktion können sie Arbeitsplätze und den Betrieb erhalten. Dabei gilt: Je kreativer, desto besser.

Schutzvisiere vom Zahntechniker

Die Zahntechnik-Firma von Dirk Kurbjuweit mit Standorten in Stendal und Magdeburg traf der Corona-bedingte wirtschaftliche Einbruch schwer. Kein Grund für Steffen Kurbjuweit und seine 21 Angestellten, den Kopf in den Sand zu stecken. Um möglichst wenige in Kurzarbeit zu schicken und bei der Eindämmung der Pandemie mitzuhelfen, fing das Unternehmen an, Schutz-Visiere herzustellen, der MDR berichtete.



Seitdem ist einiges passiert: Die Zahntechniker werden immer schneller bei der Anfertigung. Waren es anfangs 20, schaffen die drei dafür eingesetzten Angestellte nun 30 Visiere am Tag, insgesamt sind es über 200. Der Gesichtsschutz wird abgeholt oder, wenn nötig, per Post verschickt. Bis nach Dresden reichen derzeit die Bestellungen.

Auch der Kundenstamm hat sich verbreitert. Mittlerweile beliefern Kurbjuweit und sein Team nicht nur Zahnarztpraxen. Auch Privatpersonen, soziale Einrichtungen, Arztpraxen und Friseure bestellen Schutzvisiere. Der Vorteil: Ein durchsichtiger Visier ermöglicht eine direktere Kommunikation als der übliche Mundschutz, der das Gesicht verdeckt. So kann man sein Gegenüber anlächeln und verhindert dennoch die Virenübertragung. Für Steffen Kurbjuweit liegen die Vorteile auf der Hand: “Mit Visier kann man freier arbeiten und sprechen. Außerdem atmet man nicht immer diese feuchte Luft ein, wie beim Mundschutz.”

Insgesamt scheint auf den ursprünglichen Nachfrageeinbruch das Kerngeschäft der Zahntechnik-Firma wieder besser anzulaufen - woran die Visiere auch ihren Anteil haben. “Dank den Visieren trauen sich die Praxen wieder zu, Kunden zu behandeln”, glaubt Kurbjuweit - was für die Zahntechniker wiederum neue Aufträge im Kerngeschäft bedeutet.

Kurzum: Die Visiere ermöglichen es, wichtige Tätigkeiten wie Zahnoperationen wieder aufzunehmen. Etwas seltsam mutet der Anblick von Menschen mit Plexiglas vor dem Gesicht dennoch an.

Masken statt Chorbekleidung

Die Firma Wicht Fashion aus Lutherstadt Eisleben stellt normalerweise hauptsächlich Vereins- und Chorbekleidung her. Das Unternehmen hat Kunden in ganz Deutschland und produziert aus Kostengründen im osteuropäischen Ausland. Aufgrund der Corona-Krise lag die Produktion erst einmal brach.

Axel Wicht leitet das Unternehmen. Seine Frau ist Ärztin und erkannte das Problem fehlender Masken in Praxen schon frühzeitig. Also stellte Wicht Fashion auf die Produktion von Mund-Nasen-Schutz um. Diese werden am Standort in Lutherstadt Eisleben produziert. Wicht konnte seine Angestellten somit aus der Kurzarbeit zurückholen und sie nun wieder Vollzeit beschäftigen.

Wicht Fashion beliefert nun zum Beispiel Arztpraxen und Pflegeheime mit Behelfsmasken. Das Unternehmen stellt etwa 100 Stück pro Tag her - „eine kleine Produktion“ wie Geschäftsführer Wicht anmerkt. In Zukunft überlegt er jedoch, mit einer befreundeten Firma zu kooperieren, um die Maskenproduktion auszuweiten.

Plexiglasscheiben als Infektionsschutz

Bildrechte: MDR/ Martin Krause In Supermärkten sind sie jetzt überall zu sehen, ebenso in Apotheken: Plexiglasscheiben trennen die Person hinter von der Person vor dem Verkaufstresen. Das schützt beide vor einer Infektion und lässt ein sicheres Einkaufen zu. Diese Infektionsschutz-Vorrichtungen mussten sehr schnell in den Läden installiert werden. An dieses Tempo passte sich die Möbelbaufirma Vetter aus Dessau an und produzierte kurzerhand eine Konstruktion aus Plexiglasscheibe und Holzfüßen, die in den Filialen leicht aufgebaut werden kann.

Das Unternehmen beschäftigt mittlerweile etwa 30 Prozent der Mitarbeitenden in Vollzeit mit der Produktion der Infektionsschutze. Anfragen kommen von Apotheken, Geschäften oder den Arztpraxen. „Uns sind die Aufträge weggebrochen und dann haben wir versucht, irgendwo eine Lücke zu finden“, sagt Geschäftsführer Henning Vetter. Gemeinsam mit seinen Mitarbeitenden standardisierte er kostengünstig und schnell ein Produkt, das sich gut verkaufte.