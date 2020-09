Kurzarbeitergeld soll weiter ausgezahlt werden

Kritik von Wirtschaftswissenschaftlern und der FDP, die Hubertus Heil vorwerfen, Unternehmen durch das Kurzarbeitergeld unnötig lang durch den Staat zu unterstützen, wies er zurück. Hubertus Heil erklärte, dass Unternehmen, wie etwa die Veranstaltungswirtschaft zurzeit schlicht kein Geschäft hätten und deshalb auf das Kurzarbeitergeld angewiesen seien. Dennoch sei klar, dass nicht jeder Arbeitsplatz gerettet werden könne, so Hubertus Heil.

Aber wir werden um jeden Arbeitsplatz kämpfen, und das gibt Sicherheit in einer ganz schwierigen Zeit.

Der Entwurf sieht außerdem vor, dass die Sozialversicherungsbeiträge der Kurzarbeiter zur Stabilisierung der Unternehmen bis 30. Juni 2021 vollständig vom Bund erstattet werden. In der zweiten Jahreshälfte von 2021 sollen sie dann in der Regel noch zur Hälfte erstattet werden. Bieten Firmen allerdings Weiterbildungsmaßnahmen während der Kurzarbeit an, soll es auch dann eine vollständige Erstattung geben.