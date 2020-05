Ansturm auf Fahrradläden in Mitteldeutschland

Wer sich im Moment ein Fahrrad anschaffen will oder Ersatzteile braucht, muss Geduld mitbringen. Vor vielen Fahrradläden in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen bilden sich täglich Menschenschlangen. Das hat mehrere Gründe. Zum einen ist ohnehin gerade Fahrrad-Kauf-Hochsaison. Zum zweiten dürfen sich wegen der Abstands- und Hygieneregeln nur wenige Kunden gleichzeitig in den Läden aufhalten und zum dritten schaffen sich offenbar immer mehr Menschen ein Fahrrad an, um die Maskenpflicht in Bussen und Bahnen zu meiden.

Jan Flick von Fahrrad Schulze in Magdeburg geht aber davon aus, dass der aktuelle Boom in den Läden schnell wieder nachlassen wird. Wenn sich alle eingedeckt haben, wird pünktlich zum Ende der Hauptsaison Mitte Juni wieder Ruhe einkehren, sagt er. Auch weil die Hersteller die Fahrradpreise erhöht haben. Corona-Aufschlag nennt Flick das. Die Fahrräder kosten alle zwischen 50 und 100 Euro mehr. Das liegt an den gestiegenen Transportkosten, so Flick. Alle Hersteller verbauen an den Rädern Teile aus China, etwa Lenker oder Gepäckträger. Da die Produktion in China wochenlang lahmgelegt war, müssen die Teile jetzt schneller als sonst herangeschafft werden, damit die Fahrradproduktion nicht ins Stocken gerät. Also werden sie nun per Luftfracht oder auf der Schiene angeliefert und nicht wie sonst per Schiff. Das ist natürlich teurer. Allerdings verkürzen sich so die Transportzeiten von sechs Wochen auf eine Woche.