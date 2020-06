Mitteldeutschland: Der Pflegebonus kommt

Dass den Pflegekräften in Deutschland während der Corona-Pandemie ein besonderer Dank gilt, steht außer Frage. Sie haben die Menschen, die ein hohes Infektionsrisiko haben, versorgt. Haben ihnen aber auch emotional beigestanden, während sie nicht oder kaum von Angehörigen besucht werden durften. Lange wurde nun diskutiert, wie der Dank an die Pflegekräfte aussehen könnte.

Abhängig ist die genaue Bonus-Summe von der Einsatzzeit und Arbeitszeit der Pflegekräfte. Wann das Geld an die Pflegekräfte ausgezahlt wird, ist in vielen Fällen noch offen.

Bildrechte: imago images / snapshot

Die volle Prämie des Bundes erhalten Arbeitnehmer, die hauptsächlich in der direkten Pflege und Betreuung arbeiten. Also Voll- und Teilzeitbeschäftigte in Pflegeeinrichtungen, wenn sie vom 1. März 2020 bis einschließlich 31. Oktober 2020 mindestens drei Monate in einer Pflegeeinrichtung tätig waren. Der Bonus soll auch an Auszubildende, Freiwilligendienstleistende und Helfer im freiwilligen sozialen Jahr gezahlt werden - so steht es im Gesetz.