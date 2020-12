Bill Gates spricht über positive Corona-Folgen

Der frühere Microsoft-Chef Bill Gates hat in vielen Verschwörungserzählungen der aktuellen Pandemie einen prominenten Platz. So behaupten manche Leute, Gates werde bei der anstehenden Corona-Impfung dafür sorgen, dass Menschen winzige Mikrochips unter die Haut gespritzt bekämen. Andere mutmaßen, der Amerikaner würde viel unfassbar viel Geld mit dem Virus und seiner Bekämpfung verdienen und sich so die Kontrolle über die Welt sichern wollen.

Nun, man muss beileibe nicht alles gut finden, was aktuelle oder frühere Top-Manager so treiben, damit einem auffällt, dass das ziemlicher Stuss ist. Die Gates-Stiftung hat über die Jahre Milliarden von Dollar in die Entwicklungshilfe gepumpt, die unter anderem für den Kampf gegen Malaria und Krankheiten wie Ebola ausgegeben werden.

Dennoch hört man besser mal genauer hin, wenn Bill Gates sich öffentlich zu – aus seiner Sicht – positive Folgen der Corona-Pandemie äußert. Und genau das hat er kürzlich getan, er war per Video bei einer Finanzmarkt-Konferenz in Singapur zugeschaltet.

Bildrechte: dpa Wichtigster Punkt seines Vortrags: Die Pandemie, so sieht es Gates, treibt die digitale Transformation in nie erwarteter Geschwindigkeit voran. Das sei vor allem ein Vorteil für Entwicklungsländer. Diese hätten die Chance, schneller aufzusteigen und das Armutsgefälle zu verringern.

„Enorme Fortschritte“ in einigen Bereichen

In der Digitalisierung des Finanzsektors sieht Gates nach eigenem Bekunden ein großes Potential für Hilfsbedürftige in ärmeren Ländern. So könne die Nutzung entsprechender Technologien dafür sorgen, dass öffentliche Unterstützungszahlungen direkt an die Armen gehen ohne Abzüge etwa durch Bestechung.

„Auch wenn die Pandemie schrecklich ist, hat sie Innovationen beschleunigt. Das Lernen in der Distanz, die Telemedizin, digitale Finanzen haben alle enorme Fortschritte gemacht“, so Gates.

In Deutschland tun wir uns ja traditionell ein bisschen schwer mit der Digitalisierung. Eltern von Schulkindern, die sich gerade mit „häuslicher Lernzeit“ und zickenden Online-Lernplattformen herumschlagen, werden davon ein Lied singen können.

Gesundheitsämter kommen in der digitalen Gegenwart an

Oft ist auch darüber berichtet worden, dass viele unserer Gesundheitsämter bei der Verfolgung von Infektionsketten noch immer Papier und Excel-Tabellen setzen, die per Fax oder E-Mail verschickt werden. Oder auf Lösungen Marke Eigenbau, die frustrierte Mitarbeiter auf die Beine gestellt haben. Doch offenbar bringt, ähnlich wie von Gates skizziert, Corona selbst bei uns die Digitalisierung voran. Zumindest ein bisschen.

Bildrechte: dpa So sollen bis Jahresende 90 Prozent der deutschen Gesundheitsämter endlich eine vom Helmholtz-Institut Infektionsforschung verantwortete digitale Plattform namens SORMAS einsetzen. Diese wurde einst im Kampf gegen die Ebola-Seuche in Afrika entwickelt und soll nun die Nachverfolgung von Corona-Kontakten vereinheitlichen und vereinfachen. Vielleicht kommen die vollkommen überlasteten Behörden so auch in der digitalen Gegenwart an – auch wenn die aktuell angespannte Lage vielleicht wirklich nicht ideal für die Einführung einer neuen Software ist.