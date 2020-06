Jobsuche trotz Corona: Diese Branchen suchen Mitarbeiter

Im März ging es für viele Unternehmen wirtschaftlich bergab. Aufträge sind weggebrochen und damit wurde die Zukunft von heute auf morgen sehr ungewiss. Kurzarbeit und mehr Arbeitslose waren die Folge. Das bestätigen auch die Zahlen der Bundesagentur für Arbeit.



In Thüringen ist die Arbeitslosenquote im April demnach auf 6,0 Prozent, in Sachsen auf 6,1 Prozent und in Sachsen-Anhalt auf 7,8 Prozent angestiegen. In Sachsen waren im Mai 2020 135.300 Menschen arbeitslos gemeldet. Das sind 18,2 Prozent mehr, als im Mai 2019.

Nicht alle Branchen leiden

Einige Unternehmen stellen trotz Corona viele Menschen ein. Das bestätigt Frank Vollgold von der Bundesagentur für Arbeit in Sachsen. Er hat in Sachsen derzeit etwa 32.200 freie Stellen in seinem System.

Das Schöne ist: Die Stellen, die wir haben, sind überwiegend Vollzeit und unbefristet. Frank Vollgold, Bundesagentur für Arbeit

Die Zahlen zeigen zwar insgesamt einen leichten Rückgang - es sind in Sachsen 6.000 weniger freie Stellen, als im Mai des Vorjahres. Aber während es im April einen starken Einbruch gab, füllt sich die Liste der freien Arbeitsplätze seit Mai wieder deutlich. Im Mai sind in dem Bundesland vor allem Stellen in Zeitarbeitsfirmen, im verarbeitenden Gewerbe, im Handel und im Gesundheitswesen dazugekommen.

Diese Bereiche haben viele neue Stellen ausgeschrieben