Darum bleibt die Corona-App so oft still

Die Corona-App bekommt mal wieder ein Update. Unter anderem bietet die neue Version 1.11 jetzt auch Statistiken zum Infektionsgeschehen. „Die mehr als 25 Millionen Nutzer*innen der Corona-Warn-App können dann in der App stets auf die aktuellen Zahlen zu den Neuinfektionen, der 7-Tage-Inzidenz und dem 7-Tage-R-Wert zugreifen“, schreibt eine Sprecherin der beteiligten Softwarefirma SAP in einem Blogeintrag.

Die Idee dabei: Wer besser über die aktuelle Lage und die Dynamik der Pandemie weiß, passt sein eigenes Verhalten vielleicht besser an. Ob das Kalkül aufgeht, wird sich freilich erst noch zeigen müssen.

Außerdem könne man in Zukunft direkt einsehen, so die SAP-Firmensprecherin weiter, wie viele Nutzer ihr Testergebnis geteilt haben. Ziel sei es, noch mehr positiv getestete Menschen dazu anzuregen, ihren Befund der App mitzuteilen – denn nur so können Kontaktpersonen gewarnt werden.