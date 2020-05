Wie groß ist die Ansteckungsgefahr in Räumen durch Aerosole?

Die Kritik vom Deutschen Lehrerverband nach den ersten Wochen Schule in der Corona-Zeit war deutlich. Man spreche viel übers Händewaschen und Desinfizieren, aber nicht über die Aerosolbelastung. "40 Prozent der Infektionen werden über Aerosole übertragen, die sich in der Luft verteilen", sagte Verbandspräsident Heinz-Peter Meidinger am Dienstag in einem Zeitungsinterview. Derzeit sei völlig unklar, wie sich Aerosole in Klassenzimmern auswirken. Auch Fitnessstudios gelten wegen dieser Schwebeteilchen als problematisch. Bei intensiven Übungen könnten viele Viren mit der Atemluft ausgestoßen werden und ohne genügend Durchzug in der Luft bleiben.