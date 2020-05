Zu Hause lernen, Corona-Regeln in der Schule: Diese Rechte haben Schüler, Eltern, Lehrer

Bildrechte: imago images / Action Pictures

Die müssen nicht in die Unterrichtsräume, so Felix Knothe von Thüringens Bildungsministerium. Diese Pädagogen übernehmen dann andere Aufgaben, wie Aufsicht oder Einzelunterricht, so die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) Thüringen. Im Freistaat ist als Nachweis ein Attest vom Arzt nötig. In Sachsen gilt laut Bildungsministerium für Lehrer das Gleiche wie für Schüler: Wer zur Risikogruppe gehört, soll möglichst gut geschützt werden. "Der Einsatz von Lehrkräften mit einem erhöhten Risiko für eine Infektion ist möglichst zu vermeiden oder nur mit äußerster Sensibilität und unter strengster Einhaltung aller Sicherheitsvorkehrungen möglich", so Susann Meerheim vom Kultusministerium. In der Regel müsse das auch nicht extra mit einem Attest nachgewiesen werden, lobt die GEW Sachsen. Allerdings würden manche Schulen den Nachweis verlangen. Die Gewerkschaft fordert, dass auch Lehrer dann schon zu Hause bleiben dürfen, wenn Angehörige zur Risikogruppe gehören. In Sachsen-Anhalt soll der Einsatz von besonders gefährdeten Lehrern möglichst vermieden werden, so die Empfehlung vom Bildungsministerium. Als Nachweis ist ein Attest vom Arzt nötig.