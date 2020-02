Antworten auf eure Fragen zum neuartigen Coronavirus

Wenn das Virus in 80 Prozent der Fälle nicht tödlich ist, heißt das nicht, dass es in 20 Prozent der Fälle tödlich ist. Die tatsächliche Quote der tödlichen Verläufe liegt unter zwei Prozent, also jeder Hundertste. Dennoch sterben mehr Menschen als bei der ersten SARS-Epidemie. Da lag die Quote bei fast zehn Prozent. Der Ausbruch jetzt ist eine Art SARS-Ausbruch. Das hatte ich ja schon seit einigen Wochen so in dieser Weise kundgetan. Und es ist so, dass bei dem jetzigen Ausbruch die Sterblichkeitsrate niedriger liegt, also in der Größenordnung von zwei Prozent der gemeldeten Fälle. Aber da muss man immer davon ausgehen, dass eine sehr große Dunkelziffer nicht gemeldet wird, weil die gar nicht so schwer krank werden. Aus dem Grund liegt die Sterblichkeit eher bei einem Prozent, würde ich schätzen.