Wegen Corona in Quarantäne: Welche Regeln gelten, welche Rechte hat man?

Noch sind es Einzelfälle: Auch in Mitteldeutschland müssen Menschen in Quarantäne und dort auf einen Test auf den Coronavirus und ein negatives Ergebnis warten. So mussten fast 100 Schüler und ihre Begleitpersonen von zwei Gymnasien in Halle nach ihrer Rückkehr aus dem Skilager in Tirol zu Hause bleiben. In Weimar hat sich ein Ehepaar nach einem Italienurlaub gleich selbst in Quarantäne begeben.