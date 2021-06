Delta und Co. - So gefährlich sind die Corona-Varianten

Für viele von uns in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen sind es ja gerade eine Zeit, in der wir das mehr oder wenige unbeschwerte Leben wieder lernen: Treffen mit Freunden, ein kühles Getränk im Biergarten oder vielleicht sogar schon die eine oder andere Kulturveranstaltung wie Freiluftkino oder -theater. Der Corona-Spuk verzieht sich nach langen, bleiernen Monaten so nach und nach. Doch es gibt auch Menschen bei uns in der Region, für die geht es gerade erst mit neuer Wucht wieder los: An zwei Schulen und einer Kita in Dresden, der Kita Spatzenvilla in der Südvorstadt, der 113. Grundschule in der Johannstadt und der 35. Oberschule in Löbtau ist die hochansteckende Delta-Variante des Corona-Virus nachgewiesen worden.