Corona: Pflegekräfte und Krankenhäuser am Limit

Constanze Fisch wirkt angespannt. Die Geschäftsführerin der Kliniken Erlabrunn erzählt am Donnerstagmittag bei einer Pressekonferenz des Landratsamts Erzgebirgskreis, wie die Lage in ihrem Krankenhaus ist. Momentan habe man sechs Intensivpatienten, von denen fünf beatmet werden müssten. Zwei Beatmungsplätze seien noch frei. Größere Probleme gebe es dagegen an anderer Front: