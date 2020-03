Tipps vom Therapeuten: So kommst du gut durch die "Paarantäne"

Deshalb seien Gespräche, die mit "Wie war dein Tag?" beginnen sehr wichtig. Momentan empfehlen sich aber eher Fragen wie "Was hat dich heute beschäftigt?" oder "Worüber hast du dich heute gefreut?". In solchen Momenten spricht man mit dem Partner eher über seine Gefühle und nicht über den Terminkalender. Das schafft Verbindung, sagt Paartherapeut Hegmann.

Manchmal kollidieren einfach unterschiedliche Bedürfnisse, etwa, wenn sie einfach mal eine Stunde in Ruhe auf der Couch liegen will und er jetzt aber unbedingt von den Nachbarn erzählen muss. Solche Konflikte würden dann oft als Angriff erlebt, erzählt Hegmann. Dahinter zieht vor allem Angst die Fäden:

Manchmal geht es aber gar nicht so sehr darum, dass der eine jetzt eine Stunde für sich haben will. Dann nervt, dass sie immer die Türen knallt, oder er die benutzten Tassen nicht in den Geschirrspüler räumt. Diese Marotten nerven schon im normalen Alltag, in der sozialen Isolation sieht man sie allerdings wie unter einem Brennglas, erklärt Hegmann.