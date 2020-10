Corona-Risikogebiete in Mitteldeutschland: Alles, was du über die zweite Welle wissen musst

Ob das Beherbergungsverbot in Sachsen-Anhalt bestand haben wird, ist offen. Ein Naumburger will dagegen klagen. Kläger in anderen Bundesländern hatten bereits Erfolg.

Die große Frage ist aber: Wo stecken sich die Leute an? Das Robert-Koch-Institut geht davon aus, dass sich die meisten Menschen beim Feiern mit Familie und Freunden anstecken. In Bus und Bahn stecke sich dagegen kaum jemand an, was wohl auch an den massiven Hygienemaßnahmen liege, heißt es vom RKI.