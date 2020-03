Über Corona schmunzeln: Die schönsten und lustigsten Netzfunde

In Deutschland ist die Empathie und Solidarität groß. Um sich gegenseitig zu helfen oder ältere Menschen und Menschen in Quarantäne zu unterstützen, finden sich viele Menschen in den Sozialen Netzwerken zusammen. Auf Facebook gibt es Gruppen, die anbieten den Hund auszuführen, wenn man in Quarantäne festhängt oder einfach Angst hat, das Haus zu verlassen. In der privaten deutschlandweiten Facebook-Gruppe "In Quarantäne? Nachbar hilft!" sind schon mehr als 10.000 Mitglieder. In der Gruppe kann man auf einer nach Helfern in der eigenen Nähe suchen oder seine eigene Hilfe anbieten. Solche Gruppen findet man in der Facebook-Suche auch ganz einfach für die eigene Region.