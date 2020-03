Helfen Masken gegen das Corona-Virus?

Bildrechte: MDR/Unspash/Free To Use Sounds

Diese Masken kennt man vor allem aus dem OP. Sie bestehen aus mehreren Lagen Stoff, die äußerste ist dabei flüssigkeitsabweisend. Auch sie hat eine Filterwirkung. Die entsteht, wenn sich die Filterschicht durch Reibung an den anderen Schichten elektrisch auflädt (als wenn man einen Luftballon an den Haaren reibt). Dieser Effekt geht allerdings zum Beispiel verloren, wenn man die Masken wäscht. Daher sind in der EU nur Wegwerfprodukte zugelassen.



Und ob so ein Mundschutz wirklich vor einer Ansteckung schützt, ist hochumstritten. Wer allerdings selbst krank ist, kann mit einer solchen Maske andere Menschen Schützen. Feine Tröpfchen werden nämlich in jedem Fall abgefangen. Virologe Alexander Kekulé erklärt im MDR-Podcast Kekulés Corona-Kompass, dass der Einsatz solcher Masken in Hong Kong beispielsweise durchaus geholfen habe, den Corona-Ausbruch einzudämmen.