Wird die Grenze zu Tschechien wieder geschlossen?

Es war eine schnelle Rückkehr zu einer gefühlten Normalität. Bereits im Juni hatte die Regierung in Tschechien die Corona-Maßnahmen größtenteils zurückgefahren. Grenzen wurden geöffnet und eine Maskenpflicht gab es nicht mehr. Deshalb sind viele Touristen von Deutschland aus in das Nachbarland gereist. Zum Beispiel, um in Prag auf ein Konzert oder eine Party zu gehen. All das hatte in der Hauptstadt wieder stattgefunden. Jetzt meldet Tschechien den zweiten Tag in Folge mehr als 1.000 Neuinfektionen.