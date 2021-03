Können Geimpfte das Corona-Virus trotzdem weitergeben?

Rund 200.000 verabreichte Impfdosen in Thüringen, rund 170.000 in Sachsen-Anhalt, rund 350.000 in Sachsen - mit den Corona-Impfungen bei uns in der Region geht es nur langsam voran. Jetzt liegt es an einem selbst, ob man in dem Satz er das „langsam“ oder doch lieber das „voran“ betonen möchte. Die Pandemie ist, so ist ja immer wieder zu hören, aber erst dann vorbei, wenn genügend Menschen geimpft sind. Dieser Satz basiert allerdings auf der Annahme, dass Geimpfte nicht nur keine schweren Covid-19-Symptome bekommen, das ist zum Glück gut belegt, sondern das Virus eben auch nicht mehr weitergeben können. Und das ist leider noch nicht ganz so klar.