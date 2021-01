Wann bin ich mit der Corona-Impfung dran?

In Deutschland leben rund 83 Millionen Menschen und die können natürlich nicht alle sofort geimpft werden. Es müssen Prioritäten gesetzt werden. Demnach sind zum Beispiel 80-Jährige, Personen mit Vorerkrankungen und Pflegekräfte als Erstes an der Reihe. Junge Impfwillige brauchen also viel Geduld, denn für die liegt die Impfung noch einige Monate in der Zukunft. Ein polnisches Start-up hat einen Corona-Impfterminrechner entwickelt, der anzeigt, wann es soweit sein könnte.