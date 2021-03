Corona-Frühwarnsystem dank Abwasser?

Es ist in Deutschland ein bisschen in Vergessenheit geraten, dass man im Abwasser einiges nachweisen kann.

Bildrechte: imago images/ Markus van Offern

Dafür wurden bereits im letzten Jahr rund 2500 Proben in den Kläranlagen gesammelt und untersucht. Dabei wird genau der gleiche diagnostische Test durchgeführt, wie im Labor, also ein PCR-Test. Sobald die Corona-Fallzahlen hochgehen, gibt es ein "Signal" im Abwasser. So würde man schneller an Zahlen kommen, denn man muss nicht warten, bis Patienten erst zum Arzt gehen uns sich testen lassen. Außerdem könnten auch Menschen erfasst werden, die keine Symptome haben, also gar nicht wissen, dass sie infiziert sind.