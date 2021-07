Schon ab Sonntag: Breite Einreise-Testpflicht soll neue Corona-Welle bremsen

Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder hatte in einem Interview in den Tagesthemen zu Beginn der Woche bereits strengere Kontrollen ins Spiel gebracht. So will er mit dem Auto Reisende an den Grenzen stichprobenartig kontrollieren lassen. Wer mit Bus, Bahn oder Flugzeug reist, soll den Test bereits vor Start vorzeigen müssen.