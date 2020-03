Corona-Epidemie: Die wichtigsten Antworten zu Ansteckung, Quarantäne und Schutz

Selbstverständlich sind das Risiko-Orte, weil viele Menschen auf engstem Raum zusammenkommen. Besser wäre es, wenn man Zeiten nutzen könnte, wo Busse und Bahnen nicht so voll sind. Dazu kommt, dass ich aufpassen muss, wo ich meine Hände habe und vor allen Dingen, was ich anschließend mit den Händen mache. Wenn die Hände mit dem Virus in Verbindung kommen, dann ist das vom Prinzip her noch nicht schlimm. Es wird aber dann schlimm, wenn ich mit diesen Händen in mein Gesicht greife und dann die Schleimhäute berühre. Das muss man verhindern. Viele Leute sagen: Zieht euch Handschuhe an! Das kann man machen. Allerdings braucht man für das korrekte Ausziehen der Handschuhe – wie in einem OP - ein bisschen Übung. Am wichtigsten ist: Händewaschen, Händewaschen, Händewaschen!