Warum Schweden in Corona-Zeiten cool bleibt

Bildrechte: Christiane Hanna Luft

Auch in Schweden wurden in den vergangenen Tagen zahlreiche Maßnahmen erlassen, um die Verbreitung des Corona-Virus zu verlangsamen. Aktuell sind in Schweden etwa 2200 Menschen positiv auf Sars-CoV-2 getestet worden. 36 Menschen sind bisher an dem Virus gestorben. Daher ist nun das Gebot der Stunde: Kontakt mit Menschen der Risikogruppe vermeiden. Jeder, der älter als 70 ist oder eine schwere Vorerkrankung hat, soll zu Hause bleiben. Es gelten Besuchsverbote in Krankenhäusern und vielen Altersheimen. Wer sich auch nur ansatzweise krank fühlt, soll freiwillig in Quarantäne gehen. Menschenansammlungen sind zu vermeiden. In Restaurants wird Essen nur noch am Tisch serviert. In vielen schwedischen Gaststätten gibt es üblicherweise Buffets wo man sich selbst bedient und dann an der Kasse Schlange steht, um zu bezahlen. Das ist vorbei. Auch die viel gescholtenen Apres-Ski-Parties, die noch vergangenes Wochenende im beliebten Skiort Åre gefeiert wurden, sind nun verboten. Universitäten und Berufsschulen sind geschlossen, Schüler der Gymnasialstufe (Klasse 10 bis 12) lernen von zu Hause aus. Volvo mit 25.000 Mitarbeitern in Schweden hat dicht gemacht. Reisen sollen möglichst unterlassen werden, der öffentliche Verkehr wurde stark eingeschränkt. Ins Land dürfen nur noch EU-Bürger mit triftigem Grund. Auch ich habe bei der Einreise zum ersten Mal in den 14 Jahren, die ich regelmäßig nach Schweden reise, eine Grenzkontrolle erlebt und bin gefragt worden, was ich hier eigentlich will.