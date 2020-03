Alle sieben Sekunden braucht ein Patient in Deutschland eine Bluttransfusion - das ist auch in Zeiten von Corona so. Schon in den vergangenen Tagen hatte das Deutsche Rote Kreuz (DRK) Alarm geschlagen, weil die Zahl der Spender zurückgeht. Jetzt, mit den verschärften Ausgangsbeschränkungen hier in Mitteldeutschland, könnte sich die Lage noch verschärfen, sagt Nico Feldmann vom DRK Sachsen-Anhalt/Thüringen: