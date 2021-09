Corinna Schumacher äußert sich erstmals über Michaels Unfall

Nach seinem schweren Unfall im Jahr 2013 ist es still geworden um den Rennfahrer Michael Schumacher. Doch das soll sich jetzt ändern. In einer neuen Dokumentation spricht Schumachers Frau Corinna nicht nur über die Karriere des Formel-1-Rennfahrers, sondern auch zum ersten Mal über die Geschehnisse vor und nach dem Unfall vor acht Jahren.

Schumacher war bei einem Skiausflug in den französischen Alpen gestürzt und erlitt trotz Helm ein Schädel-Hirn-Trauma. Anschließend schwebte er tagelang in Lebensgefahr. Vor dem Urlaub soll er zu seiner Frau noch gesagt haben: "Der Schnee ist nicht optimal, wir könnten ja nach Dubai fliegen." In Dubai wollte er Fallschirmspringen - eines der Hobbys des Adrenalin-Junkies.