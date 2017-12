Jogis Eleven Jetzt erscht recht!

Hauptinhalt

Nach der EM ist vor der WM! Nachdem unsere WM-Testspielreihe (genannt "EM") gelaufen ist, will unser Bundeschtrainer zum zweiten Mal Weltmeischter werden. In der Zwischenzeit: Urlaub, olympische Spiele und natürlich die Casting-Reihe "Jogi sucht den Superstürmer", auch Bundesliga-Saison genannt. Jérôme macht mit Müller-Wohlfahrt eine Reise nach Waden-Waden, Poldi gründet in Istanbul ein Geißbockheim, Jogi leitet högschtpersönlich die DFB Kicker-Kita mit Draxler, Kimmich und Sané, und Thomas Müller plant das Unfassbare: er will ein Tor schießen.