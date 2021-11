Zeitreise in die 2000er: Was für Comebacks!

Es werden wieder Pokémon-Karten getauscht Wer in den 2000ern so alt war, dass Pausen auf dem Schulhof zum alltäglichen Leben gehörten, der erinnert sich sicher noch an Pokémon-Karten. Und auch die haben ein regelrechtes Comeback erlebt. Das Sammelkartenspiel hatte schon immer viele Fans, seit es Ende der 90er/Anfang der 2000er erschien. Doch nach den 2000ern flachte der Hype langsam aber sicher ab. Bis 2016 das Handyspiel "Pokémon GO" erschien. Seitdem herrscht erneut ein regelrechter Kampf um die Karten. Und manche Karten sind tatsächlich ein kleines Vermögen wert. Je seltener eine Karte ist, desto mehr wird in Auktionshäusern dafür geboten. So wurde beispielsweise schon eine Karte für 20.000 US-Dollar versteigert.

Die No Angels sind zurück

Wo wir schon bei 2000er-Sängerinnen sind: die erfolgreichste deutsche Castingshow-Girlband die "No Angels" feierten in diesem Jahr ein riesiges Comeback. Genau 20 Jahre nach Gründung und Erfolg der Band fanden Lucy, Sandy, Jessica und Nadja im Februar dieses Jahres wieder zueinander. Auslöser war das plötzliche Erscheinen sämtlicher Hits wie "Daylight in Your Eyes" oder "Something about us" auf Streaming-Plattformen. Die No Angels entschieden sich zum 20-Jährigen Jubiläum ihre erfolgreichen Hits noch mal neu aufzunehmen. Im Juni erschien dann das Album 20, welches sofort Platz 1 der deutschen Albumcharts erreichte.