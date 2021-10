Coldplay: Neuer Song mit Selena Gomez

Am 15. Oktober soll das neue Album "Music of the Spheres" der Band Coldplay rund um Frontsänger Chris Martin erscheinen. Nun wurde über die Sozialen Netzwerke bekannt, dass unter den elf neuen Tracks des Albums ein Song in Kollaboration mit der amerikanischen Pop-Sängerin Selena Gomez entstanden ist.

Bildrechte: Universal Music/Moni Haworth Wie in den Instagram-Stories der beiden Stars zu sehen ist, wird der neue Song den Namen "Let Somebody Go" tragen. Bereits im April sollen sich Martin und Gomez im Studio getroffen haben, um die von Chris Martin geschriebene Ballade einzusingen.