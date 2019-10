Coldplay veröffentlichen zwei Songs aus dem neuen Album

In den letzten 100 Jahren oder so haben wir an etwas namens 'Everyday Life' gearbeitet. In einer Kleinanzeige würde man wahrscheinlich schreiben "Doppelalbum zu verkaufen, ein sehr achtsamer Besitzer". Eine Hälfte heißt 'Sunrise', die andere 'Sunset'. Es erscheint am 22. November. Es zeigt, wie wir zu den Dingen stehen.