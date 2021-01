Schädliche Inhaltsstoffe per App schon beim Einkauf erkennen

Die App kann im Google Play Store oder im App Store kostenfrei heruntergeladen werden. Dann kann direkt losgescannt werden. Der User erhält so eine Übersicht darüber, was sich in Lebensmitteln oder Kosmetik-Artikeln versteckt. Nach dem Ampelprinzip zeigt die App an, welche Inhaltsstoffe schädlich (rot) oder unbedenklich (grün) sind. Mit einem Klick auf einen bestimmten Stoff findet man weitere Infos – beispielsweise warum ein Stoff problematisch ist.