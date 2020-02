Co-Sleeping: Gut und sicher schlafen im Familienbett?

Co-Sleeping bedeutet nicht immer, dass Kinder und Eltern in einem Bett schlafen, aber zumindest in einem Zimmer.

Wissenschaftler haben in verschiedenen Studien herausgefunden, dass Säuglinge im Familienbett häufiger gestillt werden und nachts weniger schreien. Auch wurde festgestellt, dass der Schlaf der Mütter zwar nicht so tief ist, als wenn sie allein schlafen würden, aber insgesamt schlafen sie genauso viel wie Mütter, deren Babys im eigenen Bett schlafen. In diesen Studien wurde auch belegt, dass das gemeinsame Schlafen nicht zwangsweise das Risiko des plötzlichen Kindstodes erhöht , wie andere Wissenschaftler oft behaupten. Andere Untersuchungen zeigten auch, dass die Kinder im Elternbett durchschnittlich länger und sicherer schlafen.

In dem Moment wo das Baby oder auch ein Kleinkind direkt neben den Eltern schläft, weiß es - ok mein Schlaf ist behütet und bewacht und ich kann mich entspannen. Körperkontakt beruhigt das Kind. Wenn es aufwacht, schläft es schneller und leichter wieder ein und kommt leichter in die nächste Schlafphase, als wenn es erst richtig wach wird und weinen und warten muss bis die Eltern eben zum Beispiel im Nachbarzimmer sind.

Wenn die Eltern beruflich sehr eingespannt sind, ergibt sich, vor allem bei Kindern, die schon in den Kindergarten gehen, ein weiterer Vorteil durch das Familienbett: Sie können sich die Nähe, auf die sie tagsüber verzichten mussten, in der Nacht wieder zurückholen. Dadurch wird Urvertrauen und die sichere Bindung zwischen Eltern und Kindern gestärkt.

Auch der Schlaf der Babys ist nicht ganz so tief. Sie erleben nachts häufiger so genannte REM-Phasen. In diesen Phasen ist die Hirnaktivität besonders hoch, erklärt Erziehungsexpertin Stefanie von Brück. Dadurch ergeben sich dann auch mehr Verschaltungen im Gehirn und das könnte die These stützen, dass solche Kinder intelligenter werden. Wissenschaftlich bewiesen ist das aber nicht.