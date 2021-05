"Ich bin immer noch hier": Clueso singt Hymne über Erfurt

Mit seinen traditonellen Weihnachtskonzerten in Erfurt macht Clueso für seine Fans Weihnachten perfekt! Von "Achterbahn" bis "Zusammen", von "Sonne geht auf" bis "Du und Ich", von "Es brennt wie Feuer" bis "Weil ich dich liebe": Neue Songs und alte Songs, Riesenhits und fast vergessene Perlen, erwartbare und überraschende Coverversionen - mehr als zwei Stunden Clueso, da war fast jeder Wunschzettel in Erfüllung gegangen. Dazu noch Max Herre als Gaststar! Was war das wieder für ein wundervolles Konzerterlebnis in der ausverkauften Erfurter Messehalle! Bildrechte: MDR JUMP/Jens Borghardt