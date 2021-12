So verbringen die Stars die Zeit „zwischen den Jahren“

Im Oktober hat Clueso sein neues und neuntes Album mit dem schönen Namen „ALBUM“ veröffentlicht. Von Mai bis August soll es dann die große Deutschlandtour mit 15 Open-Air-Shows und Festivalauftritten geben. Für die sammelt der Erfurter Künstler jetzt offenbar noch mal richtig Kraft. Clueso postet auf Instagram ein Bild, das ihn in kurzer Hose und T-Shirt auf einem Boot in der Sonne zeigt. Dazu schreibt der Künstler „Ein Mann ist erfolgreich, wenn er morgens aufsteht, abends ins Bett geht und dazwischen macht, was er möchte.“ (Bob Dylan).