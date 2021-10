Clueso: Breakdance-Duell gegen 13-Jährigen

Als nächstes rollen wir eine Breakdance-Unterlage aus Linoleum für ihn aus. „Genau so einen Linoleumboden haben wir damals auf den Anger in Erfurt ausgelegt und da haben wir dann gebreakt.“, erklärt Clueso. Vor über 25 Jahren hatte er nämlich eine Breakdance-Crew in Erfurt. Und nun soll der Sänger zeigen, was er noch kann. Aber natürlich nicht alleine. Als Clueso seinen Herausforderer kennen lernt, muss er vor Begeisterung lachen. Derik Rüprich aus Halle ist 13 Jahre jung und wurde mir vom Verein „Urban Dance Classes, Halle“ als echtes Nachwuchstalent empfohlen. „Jetzt werde ich von ihm hier ausgeknockt?“, lacht Clueso und setzt hinzu: „Das ist hundert Jahre her. Ich brauche erstmal ne Ibu ehe ich hier anfange.“