Clueso gibt zu: sein Führungszeugnis ist nicht ganz sauber

Hauptinhalt

"Ein 1 A-Polizeizeugnis habe ich leider nicht.", sagte der Musiker Clueso am Donnerstag im Zeit-Online Podcast "Und was machst Du am Wochenende?". Was der Sänger in jungen Jahren angestellt hat, erfahrt ihr hier!