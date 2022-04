Clueso feat. Elif: Das ist ihr neuer Song "Mond"

Erst kürzlich veröffentlichte Clueso das aktuelle Studioalbum "Album" in einer digitalen Deluxe-Edition mit fünf bislang unveröffentlichten Bonus-Songs. Darunter ist auch ein besonderes Duett über die Liebe.

Parallel zum Album kam auch der neue Song "Mond" heraus, den der gebürtige Erfurter zusammen mit der Musikerin und Songschreiberin Elif aufnahm. Es geht um ein Paar, das alles hinter sich lassen und am liebsten zum Mond reisen würde. "Komm, wir hauen ab, sag es bloß keinem. Bis zum Himmel ist nicht so weit. Die Welt unter uns, sie wird so klein. Und wir schlafen auf dem Mond ein" singen die beiden im Refrain. Auf Instagram dankt Clueso seiner Duettpartnerin: