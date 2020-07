Song veröffentlicht: Clueso mit Capital Bra und KC Rebell

„Andere Welt“ heißt die neue Single von Clueso und den beiden Rappern Capital Bra und KC Rebell. Im Song singt Clueso von einer jungen Frau auf der schiefen Bahn. Sie lebt in einer zwielichtigen Gegend, in der stets das Blaulicht durchs Fenster scheint. Im Rap-Teil wird es noch konkreter: Um ihre Drogensucht zu finanzieren, prostituiert sie sich. Die junge Frau ist in einem Teufelskreis gefangen. Sie will raus aus dem Milieu, eben in eine „andere Welt“, schafft es aber nicht. Ihre einzige Ausflucht sind die Drogen, die sie aber erst in diese Lage gebracht haben. Im Video sieht man Clueso in der verwahrlosten Wohnung der Song-Protagonistin sitzen.