Clueso & Andreas Bourani: Der „Astronaut“ ist zurück

Im Tonstudio seien die beiden richtig euphorisch geworden. „Das war auch so eine Entladung, weil wir alle relativ wenig Kontakt hatten in der Zeit.“, erinnert sich Clueso. „Allein dieses Musikmachen kam fast schon einem Livemoment nahe, weil du einfach mehr als ein Mensch bist in einem Studio. Du machst was und jemand freut sich. Resonanz zu bekommen auf irgendwas, hast du ja zuhause nicht.“

Aus diesem Gefühl sei der gemeinsame Song „Willkommen zurück“ entstanden, erklärt Andreas Bourani. Im Studio habe man festgestellt: „Uns fehlen eigentlich am meisten der Austausch mit Menschen, Freunde zu sehen, Familienfeste zu feiern und all diese Dinge.“ Und so ist „Willkommen zurück“ ein Song über das Wiedersehen geworden.

Aber es sollte kein klagender „Corona-Song“ werden, betont Clueso. „Dieses Zukommen, Vergeben, Vermissen und Menschsein, in erster Linie, war ein Punkt, den wir da noch reinbringen wollten.“ Andreas erklärt dazu: „Ich habe auch gemerkt, dass in meinem Freundeskreis manche Verbindungen auseinander gebrochen sind, die vielleicht auch nicht so stark waren.“ Und Clueso ergänzt: „Aber jetzt kommt man zusammen und darin liegt auch eine Chance, dass man auch jemand mal nach langer Zeit in den Arm nimmt, bei dem man es sich lange Zeit nicht getraut hat.“

Nicht zuletzt kann die Refrainzeile „Willkommen zurück auf der Erde“ auch als Comeback-Gruß für Andreas Bourani verstanden werden, der seit seinem Hit-Feature „Astronaut“ mit Sido keinen Song mehr veröffentlicht hatte. So sagt er selbst: „Das erste was man einem Astronauten sagen würde, wenn er landet, ist: Willkommen zurück auf der Erde!“