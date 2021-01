"Clubhouse" - Die neue Hype-App mit Datenschutzproblem

"Clubhouse" ist momentan noch nicht für jeden offen. Man kommt nur über Einladungen rein und die App gibt es auch nur fürs iPhone. Viel Hype entsteht also alleine schon durch die Exklusivität, die dadurch vorgegaukelt wird. Ob der Hype anhält ist schwer zu sagen. Einen ähnlichen Hype erlebte auch das Netzwerk "Vero" 2018. Mittlerweile ist "Vero" schon fast wieder in Vergessenheit geraten. Ob "Clubhouse" das selbe Schicksal erleidet oder eine kritische Masse an Nutzern erreicht, steht in den Sternen.