Clean Eating - Was hat es mit dem Trend auf sich und wie funktioniert das im Alltag?

Margaret McCartney war so richtig sauer. In einem Beitrag für die Fachzeitschrift „British Medical Journal“ hatte sich die schottische Ärztin mit einem Food-Trend befasst, der seit einiger Zeit populär geworden ist: dem Clean Eating. Dabei geht es darum, vor allem frische und naturbelassene Lebensmittel zu sich zu nehmen, die besonders schonend zubereitet wurden. Ausgedacht hatte sich das Ganze die kanadische Bodybuilderin und Fitnesstrainerin Tosca Reno. Und der Katalog der Regeln ist recht lang: Obst und Gemüse gehören demnach zu jeder Mahlzeit, Zucker ist dagegen ein Problem, Weißmehl und raffinierte Fette ebenso. Das gleiche gilt für alle Speisen mit mehr als fünf Zutaten - oder solche, für die Unaussprechliches verwendet werden muss.

Reno hatte 2006 diesen Trend begonnen – und erklärt, dass sie auf diese Weise ihr starkes Übergewicht überwunden habe. Aber nicht nur das: Anhänger des Clean Eating argumentieren, dass sie durch die entsprechende Ernährung auch ein besseres Körpergefühl und eine höhere Leistungsfähigkeit hätten. Und genau das sah McCartbey in ihrer Stellungnahme als nicht belegt an: „Dieser Nonsens“, schrieb sie mit Blick auf das Clean Eating, „basiert auf einer losen Interpretation von Fakten und dem Wunsch, das Streben nach Wellbeing zu einer obsessiven Ganztagsbeschäftigung zu machen.“ In Wahrheit handle es sich um eine Form der Orthorexia nervosa, also der zwanghaften Besessenheit von gesunder Ernährung.