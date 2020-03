Chuck Norris: Der Opa mit den coolsten Sprüchen

Seit 2005 sind die lustigen Chuck Norris-Sprüche ein Internet-Phänomen. Ihren Anfang fanden sie angeblich in einer US-amerikanischen Late-Night-Show. Der Moderator Conan O'Brien klopfte Sprüche über den "Walker, Texas Ranger"-Schauspieler und er zeigte Ausschnitte aus der Serie, in denen Chuck Norris zum Beispiel fünf Männer gleichzeitig verprügelte. Damit kam eine ganze Internet-Bewegung ins Rollen – bis heute unaufhaltsam.

Chuck Norris heißt mit bürgerlichem Namen Carlos Ray Norris Jr. und war von 1993 bis 2001 die Hauptfigur in 196 Folgen der Serie "Walker, Texas Ranger". In seinen Filmrollen spielte er oft den Super-Kampfsportler mit der sozialen Ader. In den vergangenen Jahren ist es ruhiger um den Action-Held geworden - zumindest an der Kino- und TV-Front. Aber im Jahr 2012 war er im Film "The Expandables 2" nochmal im Kino zu sehen. Der angeblich coolste, stärkste, klügste Texas Ranger steht auch selbst auf Chuck Norris-Sprüche: